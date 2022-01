Balade nature en Saumurois place de la Paleine Souzay-Champigny Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Souzay-Champigny

Balade nature en Saumurois place de la Paleine, 8 mai 2022, Souzay-Champigny. Balade nature en Saumurois

place de la Paleine, le dimanche 8 mai à 09:00

Autour du village de Champigny, le sous-sol calcaire permet le développement d’une flore particulière, notamment d’orchidées. Une balade naturaliste vous fera découvrir la richesse floristique et faunistique de ce petit coin d’Anjou.

Réservation obligatoire ; clôture des inscriptions le vendredi 6 mai avant 16h

Une balade naturaliste proposée par la LPO Anjou – Pays de la Loire Grandeur Nature place de la Paleine Souzay-Champigny Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Souzay-Champigny Autres Lieu place de la Paleine Adresse Souzay-Champigny Ville Souzay-Champigny lieuville place de la Paleine Souzay-Champigny Departement Maine-et-Loire

