Balade nature en musique « Il était une fois un ancien port sur la Loire » Tinte Sougy-sur-Loire, samedi 29 juin 2024.

De manière contée, musicale et poétique, Marie-Christine Vallet fait découvrir aux familles le vieux port de Tinte et le Gour des Fontaines.

Elle est accompagnée par les musiciens et chanteurs de Rézo’nances.

Découvrez la vie bouillonnante du port de Tinte. Des lavandières, soldats, mariniers qui venaient de Decize et aller à Nevers voir jusqu’à Nantes pour emmener bois, fer et vin, ce petit hameau de Sougy-sur-Loire n’aura plus aucun secret pour vous !

RDV Chapelle Sainte-Catherine (Tinte)

Tarifs 3€/pers. 10€/famille Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation obligatoire

Possibilité de continuer la soirée avec pique-nique tiré du sac pour les participants.

Activité de plein-air proposée dans le cadre de l’Agenda nature du Conseil Départemental en partenariat avec Terroir et Patrimoine et Rézo’nances. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 19:00:00

fin : 2024-06-29 21:00:00

Sougy-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Balade nature en musique « Il était une fois un ancien port sur la Loire » Sougy-sur-Loire a été mis à jour le 2024-04-05 par 58_OT SUD NIVERNAIS