Balade nature en forêt – ENS2023 Leuglay Leuglay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Leuglay

Balade nature en forêt – ENS2023 Leuglay, 16 juillet 2023, Leuglay. Balade nature en forêt – ENS2023

1 ruelle de la Ferme Départ : Maison de la Forêt Leuglay Côte-d’Or Départ : Maison de la Forêt 1 ruelle de la Ferme

2023-07-16 – 2023-07-16

Départ : Maison de la Forêt 1 ruelle de la Ferme

Leuglay

Côte-d’Or EUR 0 0 Lors d’une balade forestière estivale au cœur du Parc national de forêts, nous découvrirons ensemble les êtres vivants qui peuplent nos bois et nos clairières. Nous en profiterons pour traiter des métiers du bois, de la chasse, et des loisirs verts, le tout dans un cadre forestier rafraichissant. Prévoyez les chaussures de marche et de l’eau. Marcheurs avertis ! leuglay@maison-foret.com +33 3 80 81 86 11 http://maison-foret.com/ Départ : Maison de la Forêt 1 ruelle de la Ferme Leuglay

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Leuglay Autres Lieu Leuglay Adresse Leuglay Côte-d'Or Départ : Maison de la Forêt 1 ruelle de la Ferme Ville Leuglay lieuville Départ : Maison de la Forêt 1 ruelle de la Ferme Leuglay Departement Côte-d'Or

Leuglay Leuglay Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leuglay/

Balade nature en forêt – ENS2023 Leuglay 2023-07-16 was last modified: by Balade nature en forêt – ENS2023 Leuglay Leuglay 16 juillet 2023 1 ruelle de la Ferme Départ : Maison de la Forêt Leuglay Côte-d'Or Côte-d'Or Leuglay

Leuglay Côte-d'Or