Balade nature en famille Targon, 26 octobre 2022, Targon.

Balade nature en famille

Allée d’Amour Targon Gironde

2022-10-26 – 2022-10-26

Targon

Gironde

Targon

EUR 2 2 Découvrez la Nature de proximité et venez vous initier à la botanique de manière ludique en famille lors de petites balades agrémentées de moments de création artistiques et de petits bricolages. Cette balade autour de Targon est mené par Corentin Sauvaget, guide naturaliste qui vous propose de découvrir les plantes locales et de bricoler de petit instruments.

+33 5 56 61 82 73

EDMT

Targon

