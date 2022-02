Balade nature / Drôles de plantes Briouze Briouze Catégories d’évènement: Briouze

Balade nature / Drôles de plantes Briouze, 8 juillet 2022, Briouze. Balade nature / Drôles de plantes Le Marais du Grand Hazé Devant l’Espace culturel du Houlme Briouze

2022-07-08 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-08 16:30:00 16:30:00 Le Marais du Grand Hazé Devant l’Espace culturel du Houlme

Briouze Orne Briouze Au cœur du marais, les plantes se concurrencent ou s’entraident, se font carnivores ou séductrices. Venez les découvrir grâce à de nombreuses anecdotes ! Dès 8 ans.

