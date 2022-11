BALADE NATURE DRÔLE DE MARAIS Benet, 15 février 2023, Benet.

2023-02-15 – 2023-02-15

Drôle de marais, c’est une balade ludique et sensorielle pour petits et grands à la découverte des secrets du marais.

Une façon de découvrir le marais, sa faune et sa flore adaptée aux petits et aux grands!

Randonnée de 3,5km sur les sentiers du marais accompagné d’un animateur nature, sur réservation.

Tenue adaptée à la marche et bouteille d’eau indispensable. Petit encas conseillé pour les plus jeunes.

La ferme vous propose également : Atelier du Petit Fermier, visite de la ferme…

balade pédestre ludique et sensorielle pour les familles

contact@lafermedumaraispoitevin.fr +33 2 51 52 98 38 https://www.lafermedumaraispoitevin.fr/Activites-Services-sur-place/Activites-a-la-ferme

