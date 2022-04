[Balade nature] Destination tourbière du Vernay ! Saint-Brisson Saint-Brisson Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Brisson

[Balade nature] Destination tourbière du Vernay ! Saint-Brisson, 25 avril 2022, Saint-Brisson. [Balade nature] Destination tourbière du Vernay ! Saint-Brisson

2022-04-25 – 2022-04-25

Saint-Brisson Nièvre Saint-Brisson EUR [Balade nature] Destination tourbière du Vernay ! Cheminons ensemble jusqu’à la Tourbière du Vernay à travers les chemins forestiers. L’occasion de découvrir ou redécouvrir cette zone humide remarquable et d’en savoir plus sur les services qu’elle nous rend.

Balade à deux voix avec une animatrice Natura 2000 Lieu de rendez-vous donné au moment de l’inscription

Nombre de kilomètre entre 6 et 7

De 14h00 à 16h00

