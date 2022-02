[Balade nature] Destination Tourbière du Vernay ! Arleuf Arleuf Catégories d’évènement: Arleuf

Nièvre

[Balade nature] Destination Tourbière du Vernay ! Arleuf, 16 février 2022, Arleuf. [Balade nature] Destination Tourbière du Vernay ! Arleuf

2022-02-16 – 2022-02-16

Arleuf Nièvre Arleuf EUR Cheminons ensemble jusqu’à la Tourbière du Vernay à travers les chemins forestiers. L’occasion de découvrir ou redécouvrir cette zone humide remarquable et d’en savoir plus sur les services qu’elle nous rend.

Balade à deux voix avec un.e animateur.trice Natura 2000 Km : entre 6 et 7 km

