2022-08-09 14:30:00 – 2022-08-09 17:00:00

Le jonc, l'iris ou le saule, plantes des zones humides, se prêtent parfaitement à la réalisation de quelques menus objets. Venez tresser, plier, enrouler, tailler… et créer quelque chose de vos mains.

Dès 10 ans.
Chaussures de marche.

