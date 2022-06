Balade Nature « Des Pelouses pas comme les Autres » Talant, 26 juin 2022, Talant.

Balade Nature « Des Pelouses pas comme les Autres »

Parc de la Fontaine aux Fées Talant Côte-d’Or

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 15:00:00

Talant

Côte-d’Or

Talant

Le bois de Montfée bénéficie d’un important réseau de pelouses sèches, qui accueillent une biodiversité exceptionnelle et représente un véritable trésor pour le territoire. Depuis plusieurs années, le Conservatoire d’espace Naturel de Bourgogne agit pour préserver ce riche patrimoine naturel.

Laissez-vous guider par de nombreuses activités adaptées à tous !

· Double sonore oiseaux, une activité collective pour créer une bonne ambiance dans le groupe et découvrir la diversité des chants d’oiseaux.

· Lecture de paysages, en se mettant dans la peau d’un photographe, apprenez à observer et comprendre le paysage.

· Un peu de géologie ? Découvrez tous les secrets des pelouses calcaires, en comprenant l’histoire de notre paysage.

· Pot à odeurs, créez votre parfum à partir d’éléments récoltés dans la nature pour découvrir l’odeur typique des pelouses sèches.

· Trouve-moi, partez à la recherche des plantes caractéristiques des pelouses calcaires et étonnez-vous de leurs anecdotes.

· Palette de couleurs et tableau nature, toujours à partir des éléments naturels, réalisez votre tableau du paysage, grâce au collage.

———————–

Inscription Obligatoire avant le vendredi 24 juin 03 80 49 07 73, k.joly@pirouette-cacahuete.net, www.pirouette-cacahuete.net

Renseignements :

– Gratuit

– De 10 h à 15 heures

– Repas tiré du sac

– Enfants à partir de 5 ans

– Vêtements et chaussures adaptés

k.joly@pirouette-cacahuete.net +33 3 80 49 07 73 http://www.pirouette-cacahuete.net/

