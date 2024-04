Balade nature des landes à la mer Piriac-sur-Mer, lundi 29 juillet 2024.

Balade nature des landes à la mer Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Entre La pointe de la Croix et Brambell, écoutez les vagues qui déferlent sur les rochers et façonnent la falaise.

Sentez les embruns salés, observez la végétation particulière des divers milieux traversés. Ce site particulièrement sensible ne vous laissera pas insensible !

Informations et réservations auprès du CPIE Loire Océane. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29 10:00:00

fin : 2024-07-29 12:00:00

Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cpie-loireoceane.com

