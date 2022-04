Balade Nature : Découverte du Vaudobin Guêprei Guêprei Catégories d’évènement: Guêprei

Orne

Balade Nature : Découverte du Vaudobin Guêprei, 18 août 2022, Guêprei. Balade Nature : Découverte du Vaudobin RDV : parking du site ENS Vaudobin, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei

2022-08-18 – 2022-08-18 RDV : parking du site ENS Vaudobin, Hameau du Roc Le Vaudobin

Guêprei Orne Au cœur de la plaine, un îlot rocheux abrite les paysages sauvages et accidentés du Vaudobin. Aux terrains arides des landes à bruyères succèdent les bois frais des bords du Meillon.

Peut-être y croiserez-vous la Calotte rouge, un curieux fé ?

A partir de 8 ans Chaussures de randonnée recommandées Au cœur de la plaine, un îlot rocheux abrite les paysages sauvages et accidentés du Vaudobin. Aux terrains arides des landes à bruyères succèdent les bois frais des bords du Meillon.

Peut-être y croiserez-vous la Calotte rouge, un curieux fé ?

A… Au cœur de la plaine, un îlot rocheux abrite les paysages sauvages et accidentés du Vaudobin. Aux terrains arides des landes à bruyères succèdent les bois frais des bords du Meillon.

Peut-être y croiserez-vous la Calotte rouge, un curieux fé ?

A partir de 8 ans Chaussures de randonnée recommandées RDV : parking du site ENS Vaudobin, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Guêprei, Orne Autres Lieu Guêprei Adresse RDV : parking du site ENS Vaudobin, Hameau du Roc Le Vaudobin Ville Guêprei lieuville RDV : parking du site ENS Vaudobin, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei Departement Orne

Guêprei Guêprei Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gueprei/

Balade Nature : Découverte du Vaudobin Guêprei 2022-08-18 was last modified: by Balade Nature : Découverte du Vaudobin Guêprei Guêprei 18 août 2022 Guêprei Orne

Guêprei Orne