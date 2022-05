Balade nature / découverte du marais

Balade nature / découverte du marais, 12 juillet 2022, . Balade nature / découverte du marais

2022-07-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-12 14:30:00 14:30:00 Au cœur du Pays du Houlme, le marais du Grand Hazé offre une histoire riche de par sa formation géologique et ses activités anciennes. Aujourd’hui protégé, le marais vous invite à découvrir ses richesses : oiseaux des zones humides, libellules, plantes aquatiques rares… nDès 8 ans. nBottes Au cœur du Pays du Houlme, le marais du Grand Hazé offre une histoire riche de par sa formation géologique et ses activités anciennes. Aujourd’hui protégé, le marais vous invite à découvrir ses richesses : oiseaux des zones humides, libellules,… Au cœur du Pays du Houlme, le marais du Grand Hazé offre une histoire riche de par sa formation géologique et ses activités anciennes. Aujourd’hui protégé, le marais vous invite à découvrir ses richesses : oiseaux des zones humides, libellules, plantes aquatiques rares… nDès 8 ans. nBottes dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville