Nièvre Saint-Agnan 3 3 EUR Un circuit de découverte agréable et varié. Entre forêt, tourbière et lac le dépaysement est au rendez-vous.

Des surprises vous y attendent tant naturelles que culturelles… De 14h00 à 16h00

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Prévoir des vêtements de pluie ainsi que des chaussures adaptées.

