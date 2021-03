Balade nature – découverte du bord de mer, 26 mai 2021-26 mai 2021, Penmarch.

Balade nature – découverte du bord de mer 2021-05-26 10:00:00 – 2021-05-26 12:00:00 Penmarc’h Parking port de Kérity

Penmarch 29760 Penmarch

A partir d’un des plus importants ports de commerce d’Europe du 15ème Siècle, Steven vous invite aujourd’hui à découvrir une autre richesse : celle du bord de mer. Le lieu et les paysages changent perpétuellement, au rythme des marées et nous offrent une richesse insoupçonnée souvent cachée parmi les rochers et les algues, parmi la laisse de mer, parmi les fleurs des dunes, sans oublier les oiseaux qui utilisent le littoral pour se nourrir et parfois même pour se reproduire. La magie des lieux sera propice pour écouter, accompagné par le murmure des vagues, un conte face à ce majestueux océan. Prévoir des chaussures qui peuvent aller dans l’eau.

pbs@destination-paysbigouden.bzh

