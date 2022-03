Balade Nature : Découverte des orchidées Gouffern en Auge Gouffern en Auge Catégories d’évènement: Gouffern en Auge

Orne

Balade Nature : Découverte des orchidées Gouffern en Auge, 22 mai 2022, Gouffern en Auge. Balade Nature : Découverte des orchidées Le Coteau de la Butte Courménil Gouffern en Auge

2022-05-22 14:30:00 – 2022-05-22 16:30:00 Le Coteau de la Butte Courménil

Gouffern en Auge Orne Gouffern en Auge Le coteau de la Butte accueille une douzaine d’espèces d’orchidées. Vous apprendrez à les reconnaître et découvrirez leur écologie si particulière.

