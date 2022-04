Balade nature – Découverte des orchidées Aubry-le-Panthou Aubry-le-Panthou Catégories d’évènement: Aubry-le-Panthou

Orne

Balade nature – Découverte des orchidées Aubry-le-Panthou, 12 juin 2022, Aubry-le-Panthou.

2022-06-12 – 2022-06-12 Parking de l’Eglise d’Aubry-le-Panthou Le Coteau des Champs Genêts

Le coteau des Champs Genêts accueille une douzaine d'espèces d'orchidées. Vous apprendrez à les reconnaître et découvrirez leur écologie si particulière.

affo@wanadoo.fr +33 2 33 26 26 62

Parking de l'Eglise d'Aubry-le-Panthou Le Coteau des Champs Genêts Aubry-le-Panthou

