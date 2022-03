Balade nature / Découverte des oiseaux du coteau de la Bandonnière Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Balade nature / Découverte des oiseaux du coteau de la Bandonnière Longny les Villages, 2 avril 2022, Longny les Villages. Balade nature / Découverte des oiseaux du coteau de la Bandonnière Le Coteau de la Bandonnière Devant l’Office de Tourisme Longny les Villages

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 12:00:00 Le Coteau de la Bandonnière Devant l’Office de Tourisme

Longny les Villages Orne Découverte des oiseaux du village et du coteau (spéciale famille), organisée par le Conseil Départemental de l’Orne et l’ AFFO.

Lieu de rdv : Devant l’Office de Tourisme

Payant

