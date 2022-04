Balade nature : découverte de la vie nocturne Taupont, 26 juillet 2022, Taupont.

Balade nature : découverte de la vie nocturne Taupont

2022-07-26 20:30:00 – 2022-07-26 23:00:00

Taupont Morbihan

L’association Empreinte propose une immersion dans le monde sonore des animaux de la nuit. tendez l’oreille, écoutez et laissez vous guider par une naturaliste et une éducatrice à l’environnement pour découvrir chauve-souris, chouette et grenouille autour du lac au Duc.

Inscription souhaitée. Limité à 15 personnes. Prévoir des chaussures et vêtements chauds extérieurs. Non accessible aux poussettes. RDV à partir de 20h15 à la châtaigneraie à Taupont. A partir de 6 ans

