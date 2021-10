Balade nature : Découverte de la pointe de Primel Plougasnou, 25 octobre 2021, Plougasnou.

Balade nature : Découverte de la pointe de Primel 2021-10-25 – 2021-10-25 Parking du camping municipal 15 Rue de Karreg an Ti

Plougasnou Finistère

Partez au cœur d’un site naturel protégé dont les landes littorales, constituées principalement de bruyères et d’ajoncs, représentent un patrimoine exceptionnel.

Vous pourrez découvrir, au cours de votre balade, une flore et une faune remarquable et très diversifiée !

Primel est également un site historique. Le chemin le long de la côte vous permettra de faire une boucle entre les différents vestiges jalonnant la pointe et datant de la Préhistoire, de Vauban ou de la Seconde Guerre Mondiale: un concentré d’histoire sur un petit bout de terre! Rendez-vous parking face au camping de la mer.

Animations grand public d’environ 1h30.

contact@floreloened.com +33 7 81 36 16 85 http://www.floreloened.com/

