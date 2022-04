Balade Nature : Découverte de la carrière des Monts et Sablonnettes Monts-sur-Orne Monts-sur-Orne Catégories d’évènement: Monts-sur-Orne

Orne

Balade Nature : Découverte de la carrière des Monts et Sablonnettes
SENTILLY Les Carrières des Monts et des Sablonnettes
Monts-sur-Orne

2022-08-26 14:00:00 – 2022-08-26 16:30:00

Monts-sur-Orne Orne Monts-sur-Orne Avec le Conservatoire des espaces naturels de Normandie et le CPIE, vous participerez à l’inventaire d’une espèce peu commune des milieux secs, la gentiane amère. Puis vous partirez à la rencontre des autres richesses naturelles et géologiques de ces anciennes carrières de calcaire.

Avec le Conservatoire des espaces naturels de Normandie et le CPIE, vous participerez à l'inventaire d'une espèce peu commune des milieux secs, la gentiane amère. Puis vous partirez à la rencontre des autres richesses naturelles et géologiques de ces anciennes carrières de calcaire.

Chaussures de randonnée conseillées

Chaussures de randonnée conseillées SENTILLY Les Carrières des Monts et des Sablonnettes Monts-sur-Orne

