Balade Nature de Mons à Flourens : une biodiversité sans frontière Hôtel de Ville de Mons, 21 mai 2022, mons.

Balade Nature de Mons à Flourens : une biodiversité sans frontière

Hôtel de Ville de Mons, le samedi 21 mai à 09:30

Balade Nature de Mons à Flourens : une biodiversité sans frontière —————————————————————— Dans le cadre de la Saison “Naturez-vous !” de la **16ème de la Fête de la Nature**, le Muséum de Toulouse, en partenariat avec **Nature en Occitanie** et les **Villes de Mons et de Flourens,** vous invite à partir à la rencontre du vivant à deux pas de chez vous. Et si les limites entre territoires n’étaient qu’une histoire d’êtres humains ?! De haies en bosquets, du lac de Flourens au lac du Roussel, parcourons les paysages à la rencontre de la faune et de la flore que nous offre la nature, entre plaine toulousaine et Lauragais. _Crédits : ©MNicolas_ **Rendez-vous** devant l’Hôtel de Ville de Mons.

Gratuit, uniquement sur inscription en ligne sur museum.toulouse.fr

Le temps d’une balade, loupes et jumelles en main, découvrez la faune et la flore qui vous entourent et portez votre regard sur la nature au cœur de notre territoire de Toulouse Métropole.

Hôtel de Ville de Mons route de toulouse mons Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T09:30:00 2022-05-21T12:30:00