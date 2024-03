Balade nature De Kermabec à Kermabec Parking de la plage de Kermabec Tréguennec, mardi 23 avril 2024.

Sur les sites naturels protégés, on observe souvent des animaux d’élevages moutons, chevaux, vaches… Comment est-ce possible ? Une agriculture adaptée serait-elle favorable à la nature sauvage et à la biodiversité ? Réponse au cours de cette balade amenant jusqu’à l’énigmatique concasseur, et sur l’immense plage de sable fin. .

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23 16:30:00

Tréguennec 29720 Finistère Bretagne

