BALADE NATURE DANS LES ALPES MANCELLES, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saint-Léonard-des-Bois.

Saint-Léonard-des-Bois 72130 Saint-Léonard-des-Bois

Au cœur des Alpes Mancelles, site Natura 2000 et site classé, sur une partie du circuit Monts et Marche « Histoires Géologiques », venez arpenter la Butte de Narbonne pour y découvrir l’étonnante « Vallée de Misère ». Ce sera également l’occasion d’ouvrir en grand les oreilles et les yeux : oiseaux, roches, insectes, fleurs… La nature est faite de merveilles.

Balade nature dans les Alpes mancelles

