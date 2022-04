Balade nature dans la forêt de Saint-Maurice Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Balade nature dans la forêt de Saint-Maurice
25 août 2022
Clohars-Carnoët, Finistère

Pour les lève-tôt ! Une mini rando dans la forêt de Saint-Maurice, dans les pas de l'animateur.rice nature, durant 3 heures, à travers bois, hors des sentiers. Au coeur du peuplement se cachent des vestiges historiques et des arbres centenaires qui ont réussi à traverser les âges, témoins de la vie foisonnante passée sur ce lieu unique. La balade sera l'occasion de traverser l'antiquité jusqu'à nos jours, tout en observant la faune et la flore.

Contact: saintmaurice@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 71 65 51

