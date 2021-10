Balade Nature dans la forêt de Saint Maurice Clohars-Carnoët, 2 novembre 2021, Clohars-Carnoët.

Balade Nature dans la forêt de Saint Maurice Site abbatial de Saint Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët

2021-11-02 – 2021-11-02 Site abbatial de Saint Maurice 81 Route de Lorient

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët

Glissez vos pas dans ceux de l’animatrice nature et découvrez ou re-découvrez le bois de Saint Maurice et ses richesses naturelles et historiques.

Cette balade hors des sentiers battus s’adresse aux personnes de plus de 8 ans. Le parcours étant accidenté, de bonnes chaussures sont recommandées.

saintmaurice@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 71 65 51

Glissez vos pas dans ceux de l’animatrice nature et découvrez ou re-découvrez le bois de Saint Maurice et ses richesses naturelles et historiques.

Cette balade hors des sentiers battus s’adresse aux personnes de plus de 8 ans. Le parcours étant accidenté, de bonnes chaussures sont recommandées.

Site abbatial de Saint Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2021-10-26 par