Balade nature créative Bois St Martin, 30 octobre 2021, Versailles.

Balade nature créative

Bois St Martin, le samedi 30 octobre à 14:30

Empreinte de feuilles ou d’écorce, compositions avec les éléments de la nature, land art… La forêt est source d’inspiration ! Après une balade ponctuée d’anecdotes et d’activités sensorielles pour découvrir les arbres, apprendre à les reconnaître mais aussi à les écouter, un petit atelier vous sera proposé, pour créer votre propre composition inspirée de la nature. Un art à la portée de tous, et notamment des enfants, qui éveillent leur curiosité et leur imagination. Pour les plus grands, c’est l’occasion de se reconnecter à la nature, de réveiller sa créativité et de retrouver son âme et son regard d’enfant !

Adulte : 10 € – Adhérent : 6 € – Enfant (de 8 à 14 ans) : 6 € Sur inscription obligatoire

Bois St Martin 27 rue Edouard Charton 78000 Versailles Versailles Yvelines



2021-10-30T14:30:00 2021-10-30T16:00:00