Balade Nature : ————— ### Coup de projecteur sur les animaux de la nuit toulousaine ! Dans le cadre de la Saison “Naturez-vous!”, le Muséum de Toulouse, en partenariat avec Nature en Occitanie s’associe à la programmation de la Bibliothèque de Toulouse dédiée à l’écologie et vous invite à découvrir le vivant à deux pas de chez vous. A l’occasion du **Jour de la Terre**, partons **à la rencontre des mystérieux animaux qui fréquentent nos rues, parcs et jardins la nuit**. Une présentation en salle nous permettra de mieux les connaître, mieux les reconnaître et comprendre leur mode de vie singulier, avant de nous rendre dans un parc urbain où nous croiserons sans doute ces acteurs sauvages des nuits toulousaines. **Venez avec votre lampe de poche !** _Crédits photo : ©MNicolas_ **Rendez-vous** à la Médiathèque des Minimes, 3 place du Marché aux Cochons à Toulouse. L’entrée à la Médiathèque sera soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Gratuit, uniquement sur inscription en ligne sur museum.toulouse.fr

Le temps d’une balade, loupes et jumelles en main, découvrez la faune et la flore qui vous entourent et portez votre regard sur la nature au cœur de notre territoire de Toulouse Métropole.

Médiathèque des Minimes 3 place du Marché aux Cochons Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



