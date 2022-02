Balade nature contes & légendes Biscarrosse, 22 avril 2021, Biscarrosse.

Balade nature contes & légendes Rue du Tit Parking du Vivier Biscarrosse

2021-04-22 – 2021-04-22 Rue du Tit Parking du Vivier

Biscarrosse Landes

EUR 4 4 Entrez dans l’univers mystérieux et féerique des contes et légendes des Landes.

Participez en famille ou entre amis en pleine nature à notre balade contée et laissez-vous porter par les histoires populaires de Gascogne.

C’est aujourd’hui le long des dunes de sable de Biscarrosse, entre les pins, les oyats et l’océan, que nous vous proposons de venir écouter des contes et légendes traditionnels faits de sable, de vent, de mer et de créatures enchantées.

Réservation obligatoire en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Biscarrosse, Parentis en Born et Sanguinet.

Tarif unique : 4 €

Rendez vous : Parking du Vivier – Biscarrosse Plage

Enfants : à partir de 7 ans.

15 participants maximum

Durée : 2h.

+33 5 58 78 20 96

bisca grands lacs

Rue du Tit Parking du Vivier Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-02-08 par