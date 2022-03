Balade nature Contes & Légendes à Gastes Gastes, 9 août 2022, Gastes.

Balade nature Contes & Légendes à Gastes Gastes

2022-08-09 11:00:00 – 2022-08-09 13:00:00

Gastes Landes Gastes

EUR 4 4 Entrez dans l’univers mystérieux et féerique des contes et légendes des Landes.

Participez en famille ou entre amis en pleine nature à notre balade contée et laissez-vous porter par les histoires populaires de Gascogne.

Réservation obligatoire.

Conseillé à partir de 7 ans.

Capacité 12 personnes –

Durée 1h30

