Balade nature / contes et légendes Le Marais du Grand Hazé Briouze, mardi 30 juillet 2024.

Balade nature / contes et légendes Le Marais du Grand Hazé Briouze Orne

Ecoutez et imaginez des histoires d’ici et d’ailleurs, qui parlent d’eau, de cités englouties, de plantes et d’animaux des marécages…

Dès 6 ans

Ecoutez et imaginez des histoires d’ici et d’ailleurs, qui parlent d’eau, de cités englouties, de plantes et d’animaux des marécages…

Dès 6 ans .

Le Marais du Grand Hazé Devant l’Espace culturel du Houlme

Briouze 61220 Orne Normandie contact@cpie61.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 14:30:00

fin : 2024-07-30 16:30:00



L’événement Balade nature / contes et légendes Briouze a été mis à jour le 2024-01-31 par Flers agglo