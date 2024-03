Balade nature Centre du Palandrin 56760 Penestin Penestin, jeudi 2 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T09:30:00+02:00 – 2024-05-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-02T09:30:00+02:00 – 2024-05-02T12:00:00+02:00

Balade nature animée par le Centre du Palandrin.

Apporter baskets, coupe-vent et casquette.

Découverte de l’importance de la faune et flore de la dune de Pont Mahé (adaptée aux enfants).

Centre du Palandrin 56760 Penestin Centre du Palandrin 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 56 50 02 34 »}, {« type »: « email », « value »: « direction-palandrin@association-estival.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lepalandrin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/balade-nature-penestin.html »}]

FAMILLE NATURE