Balade Nature Capbreton, 16 août 2021-16 août 2021, Capbreton.

Balade Nature 2021-08-16 – 2021-08-16

Capbreton Landes

Avec l’Office National des Forêts, découvrez la biodiversité littorale sur le site protégé de la Pointe.

Infos pratiques :

* Sur inscription avant le 12 août par mail à inscriptions@capbreton.fr

* Places limités

* Avoir plus de 10 ans. Enfants , accompagnés d’un adulte.

*Porter chapeau/casquette et se munir d’une bouteille d’eau.

*Protection solaire fortement recommandée. Prévoir chaussures et tenue adaptées.

*A l’exception d’intempéries exceptionnelles (orage, tempête, etc.) les animations ont lieu quel que soit la météo : Pensez à vous équiper en conséquence!

