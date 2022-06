[Balade nature] : Boucle du bois Brenil Saulieu, 15 juillet 2022, Saulieu.

[Balade nature] : Boucle du bois Brenil

Saulieu Côte-d’Or

2022-07-15 – 2022-07-15

Saulieu

Côte-d’Or

Saulieu

EUR Balade à la découverte de la forêt domaniale du bois de Brenil et de ses étangs ou règnent les oiseaux d’eau douce.

RDV : de Saulieu, prendre la RD 906 en direction de Paris. Passer le lieu-dit du Perron et continuer sur 1 km. Laisser derrière vous les dernières habitations, au pied du bois de Brenil, laisser le parking sur votre droite et prendre la route suivante à gauche. Remonter le long de la forêt, à l’intersection vous trouverez un parking sur votre droite.

Km : 8.2

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Prévoir des vêtements de pluie et chaussures de randonnée

Animation soumise au respect des règles sanitaires (masque obligatoire) et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19

