[Balade nature] Balade sur la rivière de la Roche Larochemillay Larochemillay Catégories d’évènement: Larochemillay

Nièvre

[Balade nature] Balade sur la rivière de la Roche Larochemillay, 8 juillet 2022, Larochemillay. [Balade nature] Balade sur la rivière de la Roche

Larochemillay Nièvre

2022-07-08 – 2022-07-08 Larochemillay

Nièvre Larochemillay EUR [L’activité se déroule dans le cadre du mois les Pieds dans l’Eau, un mois d’activités autour des rivières organisé par les différents Contrats Territoriaux de la Nièvre. Ce mois d’animations est l’occasion d’en apprendre plus sur les milieux aquatiques, leur biodiversité, leur fonctionnement, leur patrimoine et notre lien avec ces milieux.] De 14h00 à 17h00

Environ 2 km de marche (chemin moyennement escarpé)

RDV : 14h à la station de pompage de Petiton (commune de Villapourçon)

Activité gratuite, les enfants sont les bienvenus

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

(jauge de 25 personne)

Prévoir des chaussures de randonnées et des vêtements adaptés à la météo [L’activité se déroule dans le cadre du mois les Pieds dans l’Eau, un mois d’activités autour des rivières organisé par les différents Contrats Territoriaux de la Nièvre. Ce mois d’animations est l’occasion d’en apprendre plus sur les milieux aquatiques, leur biodiversité, leur fonctionnement, leur patrimoine et notre lien avec ces milieux.] De 14h00 à 17h00

Environ 2 km de marche (chemin moyennement escarpé)

RDV : 14h à la station de pompage de Petiton (commune de Villapourçon)

Activité gratuite, les enfants sont les bienvenus

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

(jauge de 25 personne)

Prévoir des chaussures de randonnées et des vêtements adaptés à la météo Larochemillay

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Larochemillay, Nièvre Autres Lieu Larochemillay Adresse Larochemillay Nièvre Ville Larochemillay lieuville Larochemillay Departement Nièvre

Larochemillay Larochemillay Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/larochemillay/

[Balade nature] Balade sur la rivière de la Roche Larochemillay 2022-07-08 was last modified: by [Balade nature] Balade sur la rivière de la Roche Larochemillay Larochemillay 8 juillet 2022 Larochemillay, Nièvre

Larochemillay Nièvre