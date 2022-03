Balade nature : Balade sensorielle au Vaudobin Guêprei Guêprei Catégories d’évènement: Guêprei

Orne

Balade nature : Balade sensorielle au Vaudobin Guêprei, 13 avril 2022, Guêprei. Balade nature : Balade sensorielle au Vaudobin RDV : parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei

2022-04-13 14:30:00 – 2022-04-13 16:30:00 RDV : parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin

Tremper ses mains dans l'eau fraîche du Meillon, humer le parfum de l'ail des ours ou de la fleur d'ajonc, écouter le bruissement des premières feuilles du peuplier tremble, toucher des lichens doux comme une éponge… Une balade printanière pour découvrir la nature, les cinq sens en éveil. Bottes conseillées

contact@cpie61.fr +33 2 33 62 34 65

