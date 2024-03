Balade Nature Balade botaniques, poétique et contée Silly-en-Gouffern Gouffern en Auge, mercredi 17 juillet 2024.

Les plantes sauvages comestibles et médicinales sont partout. Elles se dégustent en salade, en tartes, en boissons… et ont le pouvoir de nous soigner. En plus, elles poussent toutes seules… Il est temps d’aller à leur rencontre ! En sus de la présentation des plantes sauvages comestibles et médicinales évoquée précédemment, la balade sera ponctuée de moments poétiques.

Dégustation sauvage à la fin.

Sur réservation au 02 33 67 12 48

Début : 2024-07-17 14:30:00

fin : 2024-07-17 16:30:00

Silly-en-Gouffern Sainte-Eugénie

Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie

