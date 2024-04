Balade nature avec Rund’Um Dieffenbach-au-Val, mardi 23 juillet 2024.

Balade nature avec Rund’Um Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin

Sortie nature à la découverte d’une mare pédagogique et de la faune et la flore des milieux humides.

Organisée par l’association Rund’Um. Découvrez la faune et la flore des milieux humides, des plantes aux vertus médicinales, aromatiques ou culinaires. Approchez libéllules, demoiselles, et quelques invertébrés aquatiques bien étonnants. Bonnes chaussures recommandées. Sortie non faisable avec une poussette. Animaux non admis. 0 EUR.

Début : 2024-07-23 09:15:00

fin : 2024-07-23 12:15:00

Route de Neubois

Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est info@valleedeville.fr

