Balade nature avec LULU : Les Glénan Bénodet, 8 septembre 2021

13:30:00 – 18:30:00 Les Vedettes de L'Odet 2 Avenue de l'Odet

Bénodet Finistère Bénodet

Balade nature sur l’île Saint Nicolas : Une Réserve Naturelle à explorer !

Sortie Nature de LULU

8 septembre départ de Bénodet 13 h 30

Balade nature d’1 h 30 sur l’île de St Nicolas : Lulu, la guide conférencière fera découvrir la faune, la flore, l’écosystème et la biodiversité de l’archipel des iles Glénan.

Retour à 18 h 30 à Bénodet

Votre programme en septembre : Traversée aller retour, escale libre sur l’île Saint Nicolas, balade guidée sur l’île Saint Nicolas avec Lulu, guide nature et guide conférencière.

Avec Lulu, vous arpentez le sentier pédestre de l’île Saint Nicolas pour découvrir l’environnement naturel et le milieu insulaire des Glénan; Vous apprenez à observer avec délicatesse et précision la flore, les oiseaux migrateurs et son écosystème. Une véritable expérience à vivre en famille avec Lulu, passionnée et passionnante pour tous !

Pour profiter au maximum de votre Sortie Nature, nous vous conseillons d’apporter votre appareil photo et pourquoi pas vos jumelles !

Tarif :

Adulte 46 €

Junior (13-17 ans) 42 €

Novice (4-12 ans) 25 €

Mousse (0-3 ans) 7 €

+33 2 98 57 00 58

