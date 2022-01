Balade nature avec l’Amicale des Marcheurs À Pied (AMAP) Plaine des sports du faisan Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

[AMICALE DES MARCHEURS À PIED – AMAP] ?‍♀️??‍♂️ Rendez-vous le dimanche 6 février à 9h30 sur le parking de la plaine du Faisan pour la première balade de l’année avec l’AMAP ! Chaque dimanche matin à 9h30, les marcheurs se retrouvent à la plaine du Faisan pour une petite balade pédestre d’environ 3km en pleine nature, accessible à tous, conviviale, gratuite, intergénérationnelle… ? pas de cotisation, pas d’inscription, pas de licence, pas de résultat sportif…seulement une assurance responsabilité civile et une bonne paire de chaussures ! Contact : 06 75 83 50 37 Balade nature avec l’Amicale des Marcheurs À Pied (AMAP) Plaine des sports du faisan Rue des Futaies carbon-blanc 33 Carbon-Blanc Gironde

