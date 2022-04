Balade nature avec Edouard Bal La Roche-Maurice, 8 mai 2022, La Roche-Maurice.

Balade nature avec Edouard Bal La Roche-Maurice

2022-05-08 14:00:00 – 2022-05-08 17:30:00

La Roche-Maurice Finistère La Roche-Maurice

Dans la vallée du Morbic, en sous-bois et en bord de rivière, venez découvrir le monde merveilleux des plantes sauvages ! Nous verrons diverses espèces, des plus délicieuses aux plus toxiques, afin de mieux les appréhender. Une sortie botanique ludique et sensorielle, pour comprendre le végétal qui nous entoure. Entre idées recettes et vertus médicinales, vous apprendrez également comment les utiliser. La sortie sera suivie d’une dégustation.

bal.edouard@gmail.com +33 7 60 65 09 96 https://www.cueilleurdestran.com/

La Roche-Maurice

dernière mise à jour : 2022-04-21 par OT LANDERNEAU – DAOULAS