Balade Nature aux Argoulets : découvrir la nature de mon quartier Maison des Arts Martiaux, 25 juin 2022, Toulouse.

Balade Nature aux Argoulets : découvrir la nature de mon quartier

Maison des Arts Martiaux, le samedi 25 juin à 09:30

Balade Nature aux Argoulets : découvrir la nature de mon quartier. —————————————————————— Dans le cadre de la Saison “Naturez-vous !”, le Muséum de Toulouse, en partenariat avec **Nature en Occitanie**, vous invite à partir à la rencontre du vivant à deux pas de chez vous. Véritables poumons urbains, les espaces verts toulousains constituent des lieux prisés tant pour les citadins qui y retrouvent fraîcheur et divertissement, que pour la faune et la flore qui y trouvent un lieu pour vivre et se reproduire. Le temps d’une balade, portons notre regard sur **la nature en ville** et laissons-nous guider par **les animaux et plantes qui partagent notre quotidien.** _Crédits : ©MNicolas_ **Rendez-vous** devant la Maison des Arts Martiaux, Chemin Cassaing, 31500 Toulouse

Gratuit, uniquement sur inscription en ligne sur museum.toulouse.fr

Le temps d’une balade, loupes et jumelles en main, découvrez la faune et la flore qui vous entourent et portez votre regard sur la nature au cœur de notre territoire de Toulouse Métropole.

Maison des Arts Martiaux Chemin Cassaing, 31500 Toulouse Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T09:30:00 2022-06-25T12:30:00