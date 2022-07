Balade nature autour du Crenu Avilley, 3 août 2022, Avilley.

Balade nature autour du Crenu

2022-08-03 – 2022-08-03

Avilley

Doubs

Avilley

EUR 0 0 Le syndicat mixte d’aménagement de la moyenne et basse vallée de l’Ognon travaille pour la gestion des milieux aquatiques, la connaissance et leur réhabilitation. Venez découvrir lors de cette sortie ce que l’on sait sur le ruisseau du Crenu à Avilley et pourquoi des travaux de réhabilitations ont eu lieu.

Rendez-vous à 16 h à Avilley, parking route de Besançon vers la station d’épuration, avec des chaussures adaptées !

Durée : 1h – 1h30. Animation gratuite.

