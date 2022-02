Balade nature au Sébasto Réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol Barbâtre Catégories d’évènement: Barbâtre

Accompagné d’un animateur de la LPO Vendée, découvrez les richesses naturelles de la Réserve Naturelle Régionale du polder de Sébastopol, notamment son impressionnante colonie de sternes et de mouettes mais aussi les limicoles comme les avocettes ou les échasses Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier. Nombreuses sorties entre le 14 avril et le 22 septembre.

Tarifs : 5,5€/adulte, 3€/enfant, gratuit – de 7 ans – Inscription obligatoire – Places limitées

LPO Vendée – Pays de la Loire Grandeur Nature Réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol Rue du Polder 85630 Barbâtre Vendée

2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T16:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T16:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T16:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T16:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T16:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T16:00:00;2022-06-16T10:00:00 2022-06-16T12:00:00;2022-06-23T10:00:00 2022-06-23T12:00:00;2022-07-04T10:00:00 2022-07-04T12:00:00;2022-07-07T10:00:00 2022-07-07T12:00:00;2022-07-11T10:00:00 2022-07-11T12:00:00;2022-07-13T10:00:00 2022-07-13T12:00:00;2022-07-15T10:00:00 2022-07-15T12:00:00;2022-07-18T10:00:00 2022-07-18T12:00:00;2022-07-20T10:00:00 2022-07-20T12:00:00;2022-07-21T10:00:00 2022-07-21T12:00:00;2022-07-25T10:00:00 2022-07-25T12:00:00;2022-07-27T10:00:00 2022-07-27T12:00:00;2022-07-28T10:00:00 2022-07-28T12:00:00;2022-08-01T10:00:00 2022-08-01T12:00:00;2022-08-03T10:00:00 2022-08-03T12:00:00;2022-08-04T10:00:00 2022-08-04T12:00:00;2022-08-10T10:00:00 2022-08-10T12:00:00;2022-08-11T10:00:00 2022-08-11T12:00:00;2022-08-16T10:00:00 2022-08-16T12:00:00;2022-08-18T10:00:00 2022-08-18T12:00:00;2022-08-22T14:00:00 2022-08-22T16:00:00;2022-08-25T14:00:00 2022-08-25T16:00:00;2022-08-29T16:00:00 2022-08-29T18:00:00;2022-09-01T10:00:00 2022-09-01T12:00:00;2022-09-08T14:00:00 2022-09-08T16:00:00;2022-09-15T10:00:00 2022-09-15T12:00:00;2022-09-22T14:00:00 2022-09-22T16:00:00

