Date et horaire exacts : Le mercredi 09 mars 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

Animé par Jacky Libaud MERCREDI 9 MARS – 14H30 Situé sur l’un des plus hauts points de la capitale, le parc de Belleville est un jardin contemporain créé à flanc de colline à l’emplacement d’anciennes carrières. Un savant mélange de plantes horticoles et indigènes orne le haut du parc. Le renouvellement saisonnier des floraisons constitue une source de nourriture diversifiée et abondante pour les insectes butineurs. La riche palette d’arbres, charme houblon, métaséquoia, calocèdre… offre gîte et couvert aux nombreux oiseaux qui sont aussi attirés en automne par les raisins de la vigne plantée en mémoire du passé viticole du quartier. Pour ados et adultes.Gratuit, sur inscription. Départ belvédère de Belleville face au 24 rue Piat. Parc de Belleville 24 rue piat Paris 75020 Contact : 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ Nature

2022-03-09T14:30:00+01:00_2022-03-09T16:00:00+01:00

