parking du camping du lac de Maine, le dimanche 15 mai à 09:00

Venez découvrir la faune et la flore du lac de Maine. _Apportez vos jumelles._

Gratuit ; Réservation recommandée ; clôture des inscriptions le vendredi 13 mai avant 16h

Une animation proposée par la LPO Anjou – Pays de la Loire Grandeur Nature parking du camping du lac de Maine lac de Maine, Angers Bouchemaine Maine-et-Loire

2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T11:30:00

