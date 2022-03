Balade nature au fil de l’eau Parc de l’Estey Bègles Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Balade nature au fil de l'eau

Parc de l'Estey Bègles, 27 mars 2022

Parc de l’Estey Bègles, le dimanche 27 mars à 10:00

Lors de cette balade de découverte de la nature, venez découvrir tout ce que l’eau recèle : une ressource comme un paysage. Elle abrite aussi une faune et une flore spécifiques. Les relations entre les cours d’eau et l’eau de ville qui arrive dans nos foyers vous seront dévoilées ainsi que les astuces pour prendre soin de cette précieuse ressource naturelle.

Parc de l'Estey Bègles
Rue Karl Marx Bègles
Bègles Hourcade Gironde

2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T12:00:00

