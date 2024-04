Balade Nature » Au fil de l’eau » Fête de la Nature Montfort-sur-Meu, samedi 25 mai 2024.

Montfort-sur-Meu fête la nature le 25 mai au parc municipal ! Durant cette journée festive et de rencontre, vous aurez l’occasion de découvrir la nature de la ville autrement et de vous sensibiliser à sa préservation.

Accompagné par Stanislas, animateur de la micro entreprise La Nature à votre porte, venez découvrir la biodiversité au fi l de l’eau le long du Meu et du Garun. Petite balade de 2 km. Oiseaux, fleurs, arbres, insectes nous révéleront quelques-uns de leurs secrets grâce aux nombreuses anecdotes qui ponctueront le parcours des lavandières modernes, des arbres qui saignent, une flèche bleu métallique et plein d’autres choses encore.

Deux créneaux de 11h à 12h30 et de 14h30 à 16h30

Public A partir de 12ans.

Sur réservation 15 personnes maximum. lanatureavotreporte@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 11:00:00

fin : 2024-05-25 12:30:00

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

