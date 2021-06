Joinville -le-pont Joinville-le-Pont Balade nature au fil de la Marne Joinville -le-pont Catégorie d’évènement: Joinville-le-Pont

Balade nature au fil de la Marne, 25 juin 2021-25 juin 2021, Joinville -le-pont. Date et horaire exacts : Le vendredi 25 juin 2021

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 11 juillet 2021

de 14h30 à 16h30

Le vendredi 23 juillet 2021

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 22 août 2021

de 14h30 à 16h30

Le vendredi 27 août 2021

de 14h30 à 16h30

Découverte des arbres et arbustes au fil de la rivière Marne entre Joinville le Pont et Champigny sur Marne. Cette balade Nature au fil de l’eau parcourt les berges de la Marne jusqu’à ses îles sauvages. Elle conduit à la découverte d’une végétation spécifique adaptée aux milieux humides. Vous apprendrez à reconnaître des arbres et arbustes des bords de Marne. Comment poussent-ils à proximité de l’eau avec la montée saisonnière des eaux et les dépôts alluviaux ? Quelles sont les adaptations biologiques qui leur permettent de rester immergé ? Que signifient les termes ripisylve, forêt alluviale et d’autres noms de ce type ? Nathalie, votre guide, vous expliquera la signification de ces mots inhabituels et vous montrera les ressources insoupçonnées de la flore le long de la Marne. La balade est animée par Nathalie Levy, guide naturaliste et paysagiste. Informations pratiques sur le parcours : L’adresse exacte du début de la balade (proche du RER A) vous est communiqué avec la confirmation de votre réservation. La balade débute à Joinville-le-Pont et se termine à Champigny-sur-Marne à proximité du RER A (arrivée à 6 minutes à pied de la gare RER). Prévoir des chaussures adaptées à la marche et à un terrain humide, un chapeau de soleil si nécessaire et une bouteille d’eau. Animations -> Visite guidée RER Joinville -le-pont 94340

