Saint-Loup-de-gonois, le samedi 21 août à 14:00

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec la commune de la Selle sur le Bied réalisent le samedi 21 août à 14h, une animation grand public à la découverte de la Cléry. Cette balade sera l’occasion de se plonger au cœur de la forêt alluviale à la rencontre des plantes et animaux qui y trouvent refuge. Venez remonter le cours de la Cléry à Saint-Loup-de-Gonois jusqu’aux sources qui en font le maginifique cours d’eau que nous connaissons tous. Durée : 2h30 environ Longueur du parcours : 1 à 2 km environ L’animation est sur inscription obligatoire avec une date limite fixée au vendredi 20 août à midi. Balade nature le samedi 21 août à 14h Saint-Loup-de-gonois La selle-sur-le-bied La selle-sur-le-bied

